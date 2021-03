Recreació del laboratori del doctor Jaume Ferran i Clua, que va descobrir la vacuna del còlera. N . Aróztegui Recreació del laboratori del doctor Jaume Ferran i Clua, que va descobrir la vacuna del còlera.

Pandèmies que assolen el món i vacunes per a lluitar-hi

Mercè Boladeras

25.03.2021 | 04:00

És possible que aquesta exposició "Epidèmies i pandèmies. L'enemic invisible" del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica (MNACTEC) que inaugurem avui sigui la més important a tot Catalunya. Segurament ho és per superfície i per intensitat, però cal ser prudent per si de cas". Són paraules del director del MNACTEC, Jaume Perarnau, durant l'obertura i presentació de la mostra sobre una qüestió sanitària de rabiosa actualitat perquè ens ha tocat conviure amb una pandèmia global, la de la Covid, des de fa més d'un any. L'exposició impulsada des del museu proposa un recorregut pel passat, present...