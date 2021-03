Jordi Ballart torna a ser notícia per un atac homòfob en xarxes socials. Nebridi Aróztegui. Jordi Ballart torna a ser notícia per un atac homòfob en xarxes socials.

Ballart torna a denunciar un atac homòfob

Redacció

25.03.2021 | 04:00

Un cop més, "i segurament no serà l'últim". Ho diu l'alcalde al seu compte de Twitter, on torna a denunciar un atac homòfob a les xarxes socials. "No diré que estic acostumat perquè mai ens podem acostumar que ens faltin el respecte". L'alcalde respon així al post d'Alex Fernández Sanz, que escriu: "Si esperas que el alcalde te responda a este post lo llevas jodido... responde a lo que le interesa y lo hace muy gallito, pero a esto no responderá... no ves que su culo se alimenta de salchicha marroquí". Ballart ha notificat l'ofensa al Servei d'Atenció Integral LGTBI perquè actuï d'ofici. No és la primera vegada...