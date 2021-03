Un dels troncs afectats pels incendis, ubicat al Parc de Sant Jordi. Nebridi Aróztegui Un dels troncs afectats pels incendis, ubicat al Parc de Sant Jordi.

Incendis provocats en els troncs d'intercanvi de llibres

25.03.2021 | 04:00

Hi ha vàndals que no necessiten incitació externa per fer de les seves. A uns altres, pel que es veu, l'embolcall col·locat per l'Ajuntament per precintar troncs d'intercanvi de llibres els ha suposat un estímul extra. Diversos troncs del projecte "Arllibres" han estat cremats en les últimes setmanes. Els elements d'intercanvi cultural ja no funcionen, almenys de moment, perquè el Consistori va decidir precintar-los l'any passat durant la campanya de mesures anti-Covid, per evitar qualsevol possibilitat de contagi per superfície. Diversos troncs han estat objecte d'incendis des de llavors. Són els casos dels ubicats al Parc de Sant Jordi i al Vapor Gran, per exemple. El...