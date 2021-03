"Els confinaments d'èpoques passades eren molt bèsties; es tapiaven les portes" "Els confinaments d'èpoques passades eren molt bèsties; es tapiaven les portes"

Joan Soler, director de l'arxiu històric de Terrassa

"Els confinaments d'èpoques passades eren molt bèsties; es tapiaven les portes"

25.03.2021 | 04:00

Una de les presentacions de llibres que es faran al MNACTEC, el 15 d'abril, amb motiu de l'exposició referent a les epidèmies i pandèmies porta per títol "Històries morboses" i és una obra liderada per Joan Soler, director de l'Arxiu Històric de Terrassa, qui ha comptat amb el seu equip. Soler explica que l'estudi se centra en les malalties infeccioses que ha patit la ciutat al llarg de la història, des de la pesta negra de 1348 fins a l'epidèmia de febre tifoide de 1809. Soler subratlla alguns aspectes com el fet que en el seu temps ja es prenien mesures que qualifica de "molt dures i bèsties". En aquest sentit, fa referència a que els...