Dos ciclistes ebris i un que fumava un porro

Dos ciclistes circulant per un carrer de Terrassa. Nebridi Aróztegui

Redacció

25.03.2021 | 04:00

Desplaçar-se en bicicleta no és sempre l'opció dels més curosos amb la salut i la seguretat del trànsit. Hi ha excepcions. Dimarts, la Policia Municipal va enxampar tres ciclistes afectats d'intoxicació per substàncies tòxiques: dos, amb alcoholèmia positiva, i amb taxes altes; un, havent consumit drogues.

La Policia Municipal va interposar dues denúncies a dues persones que circulaven amb bicicleta sota la influència de l'alcohol. La primera denúncia es va interposar a un ciclista que circulava, a les 17 hores, pel carrer del Sindicat (Can Palet). Els agents el van aturar en observar que no respectava un senyal vertical i li van fer realitzar la prova d'alcoholèmia. I els resultats van ser positius, de 0,90 mil·ligrams amb etilòmetre indiciari i 0,98 amb l'etilòmetre evidencial.

La segona intervenció policial es va realitzar amb un ciclista que circulava, a les 18.16 hores, pel carrer de Colom. Els agents li van instar a fer la prova d'alcoholèmia. Les taxes van ser també positives: 0,93 mil·ligrams en la primera prova i 0,89 en la segona. La policia va immobilitzar les dues bicicletes fins que conductors substituts es van personar en els llocs dels fets.

Va haver una altra actuació, aquest cop amb un ciclista que havia consumit drogues. Agents de la Policia Municipal també van denunciar un tercer individu que circulava pel carrer del Berguedà, a les 20.45 hores, després de veure com consumia el que semblava una cigarreta tipus porro. Els guàrdies li van realitzar el drogo-test, en el què va donar positiu en THC (principi actiu del cànnabis), motiu pel qual se li va interposar denúncia per consum de substàncies estupefaents a la via pública.