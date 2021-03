Un any de fluctuacions

25.03.2021 | 04:00

La mobilitat ha experimentat, l'últim any, força canvis arran dels límits decretats per frenar el virus. Així ha evolucionat a la comarca, segons el Servei Català de Trànsit: 2020 14 de marçComença el confinament total. Hi ha una davallada històrica de la mobilitat, al Vallès Occidental i a Catalunya. 30 de març - 5 d'abrilLa mobilitat a la comarca arriba a mínims històrics, amb un descens del 79% de mitjana respecte a les setmanes prèvies a la pandèmia. La mobilitat laboral cau en picat, un 76%. 13 d'abrilComença una primera fase de desconfinament i la circulació es recupera lleument, però encara és un...