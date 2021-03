La xarxa dels CAP vacunarà de forma massiva

A la ciutat, fins a 18.791 persones han rebut la primera dosi d'alguna de les tres vacunes emprades per protegir del coronavirus.

A la ciutat, fins a 18.791 persones han rebut la primera dosi d'alguna de les tres vacunes emprades per protegir del coronavirus. Nebridi Aróztegui

Emili González

24.03.2021 | 04:00

La vacunació massiva de la població contra la Covid-19 va prendre ahir forma, després que el Departament de Salut anunciés l'estratègia per dur-la a terme. El pla pretén immunitzar 6,6 milions de catalans. A Terrassa, com a la resta del territori, el gruix del procés de vacunació es durà a terme a la xarxa de Centres d'Atenció Primària (CAP), en els quals Salut reforçarà els equips amb dos o tres professionals extres per centre, tot i que la xifra pot variar segons la disponibilitat de les dosis.

De fet, l'arribada de més vacunes és el gran condicionant que marca el desenvolupament del pla, que entra en marxa avui mateix amb la represa de la vacunació mitjançant les dosis d'AstraZeneca a la població d'entre 60 i 65 anys.

Si l'arribada de noves vacunes s'accelera, en últim terme, el pla preveu que entrin en marxa sis espais de vacunació massiva a Catalunya (Salut assegura que el sistema té capacitat per administrar 500.000 inoculacions per setmana).

Per ara, el Departament ha anunciat un punt de gran capacitat de vacunació per regió sanitària. És el cas de la Metropolitana Nord, la Pista Coberta d'Atletisme de Sabadell. Els altres espais de vacunació massiva anunciats són la Fira Barcelona, la Fira de Cornellà, el Pavelló 11 de setembre de Lleida, el Palau Firal de Girona i, fins i tot, el mateix Camp Nou.

L'estratègia contempla iniciar la vacunació per als col·lectius més grans i anar baixant en la piràmide d'edat. El CatSalut estrenarà una nova plataforma, en la qual es podrà demanar cita per a l'administració de la primera dosi. Tot després d'haver rebut un SMS, o una trucada telefònica de Salut indicant la possibilitat de vacunació.

A nivell de Catalunya, 443 centres d'atenció primària assumiran el gruix del procés. Segons el pla, el sistema ordinari de salut té capacitat per vacunar del coronavirus fins a 200 mil persones la setmana, una quantitat similar al nombre d'inoculacions que s'administren en una campanya habitual de vacunació de la grip. Si el nombre de dosis disponibles creix fins al punt que sobrepassa la capacitat de l'atenció primària (i abans de citar els ciutadans als sis espais massius de vacunació abans esmentats), Salut començarà a vacunar en 46 centres de capacitat intermèdia repartits per Catalunya.

De fet, en el cas de Terrassa, aquests centres de capacitat mitjana ja funcionen des de fa setmanes com a punts de vacunació. Són les dependències de MútuaTerrassa al carrer del Castell, així com el Centre Cívic Montserrat Roig, on professionals del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) duen a terme el procés d'immunització.

Amb tot, l'Ajuntament de Terrassa va posar ahir, a disposició de la vacunació general de la població, tota la xarxa d'equipaments municipals. En aquest sentit, l'alcalde Ballart va indicar que "els equipaments cívics, esportius o el mateix recinte firal, si fos necessari, estan a disposició de la Generalitat per organitzar aquesta campanya".

Cobertura

L'estratègia de vacunació de la població general pretén donar un impuls a un procés que per ara es desenvolupa pas a pas. A Terrassa, un total de 9.546 persones havien rebut, fins dilluns passat, les dues dosis de la vacuna. La xifra representa el 5,33% dels egarencs més grans de 18 anys.

El nombre de persones que a la ciutat han rebut la primera dosi és de 18.791 (és a dir, el 10,47% de la població major d'edat). Les xifres no són massa diferents de les que hi ha al conjunt de Catalunya, on els equips de vacunació havien administrat ahir 1.013.386 dosis de les tres vacunes disponibles contra la Covid-19. Així, un 13,1% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis del vaccí.

Tant a Terrassa com a la resta de Catalunya, Salut reiniciarà avui la vacunació del col·lectiu de població d'entre 60 i 65 anys amb l'antídot d'AstraZeneca, després d'un parèntesi en l'administració per comprovar-ne la seguretat.

El motiu de prioritzar ara les dosis en el col·lectiu de 60 a 65 anys es deu a que, durant aquesta tercera onada de la pandèmia, l'edat mitjana dels pacients ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals és de 63 anys. Unes 240.000 persones d'entre 60 i 65 anys, tant de col·lectius essencials com no essencials, estan rebent ja la citació per vacunar-se a partir d'avui. A més, Salut preveu rebre 120.000 dosis de la vacuna de Pfizer la setmana vinent i unes altres 195.000 dosis a partir del 5 d'abril. El mes que ve, s'espera que també arribin vacunes d'un quart laboratori, Janssen.

Pel que fa als indicadors de la pandèmia, a Terrassa, el risc de rebrot s'ha incrementat lleugerament. Aquest se situava, a finals de la setmana passada, en els 218 punts, pels 214 punts en què estava just set dies enrere.

La velocitat de transmissió del virus (Rt) a la ciutat també ha crescut recentment, encara que d'una forma molt tímida. També a finals de la setmana passada, l'Rt es trobava exactament en 1,02 (lleugerament per sobre de la xifra d'1, o inferior, que és la que es considera que permet tenir el ritme de nous contagis controlat).

Just una setmana abans, l'RT a Terrassa era de 0,99, segons el portal DadesCovid.