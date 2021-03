"Si no vacunem tothom, sorgiran variants resistents del virus" "Si no vacunem tothom, sorgiran variants resistents del virus"

Daniel López Codina, biofísic a BIOCOMSC

24.03.2021 | 04:00

És optimista amb el ritme de vacunació actual?Crec que hem d'estar contents, perquè la pandèmia va començar ara fa un any i ja tenim una vacuna i l'estem administrant a la població més sensible a la Covid. A més hem de ser conscients que és important que aquesta arribi arreu del món, ja que si no vacunem tothom, apareixeran variants del virus resistents a la vacuna. Amb quin percentatge de població vacunada es pot parlar d'immunitat de grup?El percentatge exacte no es pot saber, però hi pot haver una immunitat en conjunt davant del virus quan s'arribi al 70% de la població vacunada, encara que sigui només amb la primera dosi (en...