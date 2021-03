"El Regne Unit ha apostat per la primera dosi" "El Regne Unit ha apostat per la primera dosi"

Salvador Macip, metge i investigador a Leicester

"El Regne Unit ha apostat per la primera dosi"

24.03.2021 | 04:00

Com creu que ha anat fins ara el procés de vacunació?Molt més lent del que s'havia previst, per dos motius. El primer, la logística, ja que en un principi Catalunya no tenia preparada la infraestructura per realitzar una correcta distribució de les vacunes. Resolt el tema, ara el problema és que la Unió Europea està negociant malament la compra de les remeses. Quina estratègia d'immunització s'ha seguit al Regne Unit?El país s'ha centrat molt a administrar la primera dosi al màxim nombre de persones, perquè han vist que això dona més protecció del que es pensava. Així, al país hi ha un 40% de la població...