L'Hotel Terrassa Park abaixa definitivament la persiana

Laura Massallé

24.03.2021 | 04:00

L'Hotel Terrassa Park, ubicat des de fa 20 anys al número 236 de l'avinguda de Santa Eulàlia, abaixa la persiana. Fonts de l'empresa propietària, Nortia Capital Investment Holding, han confirmat a Diari de Terrassa el tancament definitiu de l'establiment. Expliquen que se'ls ha acabat el contracte de lloguer de l'immoble i que arran de la situació que travessa el sector han decidit no renovar-lo i cessar la seva activitat. La companyia assegura que s'han valorat diverses opcions per evitar-ho, però que en aquests moments no són viables.

Des del departament de comunicació de l'empresa comenten que la decisió és molt recent i que tot i que la notícia ja s'ha comunicat a l'equip d'empleats de l'hotel, la gran majoria del qual es trobava actualment en situació d'ERTO, encara s'està estudiant què passarà amb les 21 persones que treballaven a l'establiment. Sigui com sigui, fonts de Nortia asseguren que no poden "continuar amb l'equip". Així doncs, el més probable és que ara comencin les negociacions entre empresa i treballadors per presentar un ERO.

Terrassa Park va obrir portes l'any 2001. Actualment disposava de 74 habitacions repartides en tres plantes, de les quals 14 eren familiars comunicades i cinc, executives. Tots els dormitoris eren exteriors o amb vista al pati interior, lluminosos, insonoritzats i climatitzats de forma individual, amb escriptori, un armari ampli, wifi, telèfon minibar i bany totalment equipat.

L'hotel també comptava amb algunes sales de convencions i un espai per a celebracions familiars o amb amics. Així, molts dels clients responien a un perfil corporatiu de nivell mitjà o alt. L'establiment també acostumava a acollir convidats a casaments o altres festes i persones participants en esdeveniments esportius. I és que la seva ubicació, a la calçada lateral de l'N-150, era un gran incentiu per a persones que potser no tenien interès a visitar Terrassa però sí altres municipis de la zona o fins i tot Barcelona.

Ara feia un any que l'hotel estava tancat arran de la crisi de la Covid-19, encara que en els primers mesos de pandèmia, des de finals de març fins a mitjans de maig, va obrir com a hospital temporal d'emergència. Gestionat per MútuaTerrassa, va permetre alleugerir la pressió sobre els centres hospitalaris terrassencs i va atendre un total de 151 persones com si haguessin estat a un centre sanitari.

Reforma a l'Hotel Don Cándido

Amb el tancament de Terrassa Park, la ciutat perd un dels pocs allotjaments hotelers que hi queden. Un d'aquests és l'Hotel Don Cándido, que està situat a la Rambleta del Pare Alegre i és propietat també de Nortia Capital Investment Holding. En aquest establiment, que entre finals de març i finals de maig va ser un centre de serveis per al personal sanitari, la companyia té previst fer-hi una reforma integral i adaptar-lo a les últimes tendències del mercat.

La intenció és disposar de les últimes tecnologies tant en gestió de reserves com en domòtica i serveis audiovisuals, i poder oferir l'organització d'esdeveniments tant presencials com en línia o fins i tot combinar les dues modalitats. La companyia està ultimant els detalls de la reforma i encara no sap quan començaran els treballs tot i que podria ser ja a l'estiu. "Suposarà un tancament temporal de quatre o cinc mesos, però volem que tingui el menor impacte possible per als clients", expliquen des de l'hotel, que avui dia es troba obert.