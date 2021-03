Els veïns de Sant Pere Nord volen que els cotxes desapareguin de la Rambla dues tardes a la setmana. Alberto Tallón Els veïns de Sant Pere Nord volen que els cotxes desapareguin de la Rambla dues tardes a la setmana.

Les àrees de vianants arribaran al carrer de Colom i a la Rambla de Francesc Macià

Laura Hernández

24.03.2021 | 04:00

Els barris s'apunten a la revolució verda i demanen a l'Ajuntament que les noves àrees de vianants que el pròxim mes de juliol entraran en funcionament al Vapor Gran, el Passeig, el Vapor Ventalló i la Seu d'Ègara s'estenguin com una taca d'oli a rambles i carrers. De moment hi ha dues propostes sobre la taula per al carrer de Colom, al barri de Can Palet, i per a la Rambla de Francesc Macià, a Sant Pere Nord. L'alcalde, Jordi Ballart, va confirmar en el ple extraordinari sobre l'Estat de la Ciutat, celebrat el 5 de març, que el govern té la ferma voluntat de tirar-les endavant. "No volem que la pacificació de carrers i places i les zones de baixes emissions siguin...