Un usuari dorm a les lliteres de l'Andana, al Passeig del 22 de Juliol. Alberto Tallón Un usuari dorm a les lliteres de l'Andana, al Passeig del 22 de Juliol.

L'Andana torna al Vint-i-dos de Juliol amb tests d'antígens

Redacció

24.03.2021 | 04:00

L'Andana, el servei d'acollida per a persones sense sostre de Terrassa, torna a replegar-se a les instal·lacions de l'Acondicionamiento, al Passeig del Vint-i-dos de Juliol. El gener, durant l'onada de fred i coincidint amb un increment de les persones que necessitaven un lloc on dormir i menjar calent, es va habilitar un espai complementari a l'alberg de l'Antic Poble de Sant Pere. L'obligatorietat de guardar les distàncies de seguretat va obligar a ampliar dependències per garantir la seguretat i evitar contagis. Ara, la situació permet tornar a les dependències del Vint-i-dos de Juliol, on s'hi podran fer tests d'antígens a les persones que ingressin al centre. El material el facilita Salut i...