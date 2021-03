L'ANC vol que Terrassa ingressi a l'Agència Tributària de Catalunya

Laura Hernández

24.03.2021 | 04:00

Dilluns vinent l'Assemblea Nacional Catalana porta al ple de març la seva proposta que l'Ajuntament de Terrassa ingressi els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. L'ANC intervindrà en el torn de participació ciutadana per reivindicar la "sobirania fiscal" i demanar un gest a Terrassa com a tercera ciutat catalana.

No és il·legal, comenta Essemmaa Mouad, coordinador de l'ANC a Terrassa, que "els serveis econòmics de l'Ajuntament de Terrassa enviïn els tributs a l'agència catalana. En comptes de pagar els impostos a la Hisenda espanyola, es fa a través de l'Agència Tributària de Catalunya. Si tenim una institució pròpia -afegeix-, activem-la i fem-la servir".

L'ANC està tancant el redactat definitiu de la seva proposta, que defensarà de manera telemàtica dilluns. Les darreres setmanes ha mantingut contacte amb les dues formacions independentistes del ple, Junts per Terrassa i Esquerra Republicana de Catalunya, aquesta darrera sòcia de govern amb Tot per Terrassa.

Precedent del 2015

La proposta arriba al ple sis anys després que, a la tardor de 2015, el Consistori aprovés una proposta de resolució en els mateixos termes, però finalment un informe de secretaria va frenar la seva aplicació. Ara, la correlació de forces ha canviat i, malgrat la presència dels republicans a l'executiu, la majoria independentista no està assegurada amb els 5 vots d'ERC i els 7 de Junts per Terrassa.

La intervenció de l'ANC al ple va ser comentada dilluns en junta de portaveus. El secretari va advertir que l'alcalde podria negar-se a incorporar la proposta de l'ANC a l'ordre del dia si es considera il·legal. Isidre Colàs, coordinador general de l'Ajuntament, va recordar, però, que l'alcalde "escolta la junta de portaveus".

Sobirania fiscal

Els partits van manifestar en junta que no hi haurà excepcions a la intervenció de l'ANC al ple. Fins i tot Ciutadans, que tot i "no compartir la proposta", va deixar clar que no posarà problemes a la participació. "Ja ens agradarà entrar al debat", va avançar el portaveu Javier González.

Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert i portaveu d'ERC, va recordar que l'ingrés dels impostos de Terrassa a l'Agència Tributària de Catalunya no tenia cap aplicació pràctica per a la hisenda catalana, donat que "els impostos acaben igualment a la Hisenda espanyola". Per contra, l'ingrés previ a l'ATC pot generar desajustos en els terminis municipals. Des de l'ANC consideren que els gestos són importants i demanen a l'Ajuntament de Terrassa que exerceixi "la sobirania fiscal" i d'aquesta manera "faci de model per a altres municipis catalans".

Essemmaa Mouad recorda que "el País Basc va començar fent gestos com aquest. En algun moment hem d'activar les institucions catalanes. Aquesta no és una qüestió identitària, té a veure amb exercir una sobirania que comportarà beneficis per a Catalunya".