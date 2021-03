ERC i TxT porten a votació els drets de les persones trans

24.03.2021 | 04:00

Els grups municipals d'ERC i Tot per Terrassa, socis de govern, porten una proposta de resolució conjunta al ple en favor del reconeixement dels drets de les persones trans. Volen instar el Govern de l'Estat a donar suport a la Llei per a la Igualtat Plena de les Persones Trans amb una redacció que defensi l'autodeterminació i la despatologització, de manera que se suprimeixin els tràmits de tractaments mèdics, hormonals i informes psiquiàtrics pels quals encara han de passar per fer efectiva la seva identitat. La moció conjunta és una de les 9 propostes de resolució que es debatran al ple de dilluns i els 11 acords de junta de portaveus que s'estan transaccionant.