Condemnen Ajuntament i Generalitat per l'accident d'una treballadora

Javier Llamas

24.03.2021 | 04:00

Una treballadora de manteniment va caure d'una escala quan intentava col·locar unes cortines a l'escola Les Arenes. L'Ajuntament, com a propietari del centre i ocupador de la dona, va ser declarat responsable per falta de mesures de seguretat laboral. Havia de pagar un recàrrec del 30% en les prestacions derivades de l'accident, però va presentar una demanda per repartir culpes i que se'n considerés a la Generalitat responsable també. I ha guanyat el litigi. Almenys, aquesta batalla legal.

L'accident va tenir lloc el 13 de desembre del 2016 a l'escola situada al carrer del Mont Perdut. A les 8 hores, l'oficial de manteniment va pujar a una escala telescòpica per penjar unes cortines en una aula, treball que li havia encarregat el personal del centre.

La cortina havia d'estar a uns 2,2 metres del terra. La dona va pujar a l'escala d'alumini, que ja havia usat altres vegades personal municipal de manteniment. Però l'escala no tenia sabates (frens) i estava dissenyada per formar part d'una escala composta. Es va desplaçar quan la dona estava en el tram extensible i l'empleada va caure a terra. Va sofrir lesions que van derivar en una incapacitat temporal i en una de permanent. La Inspecció de Treball i Seguretat Social va elaborar un informe i l'Institut Nacional de la Seguretat Social va declarar l'existència de responsabilitat empresarial per falta de mesures de seguretat i higiene i va imposar a l'Ajuntament un recàrrec del 30% en totes les prestacions derivades de l'accident. Però el Consistori va presentar una demanda enfront de la Seguretat Social i la Generalitat per no assumir per complet aquesta sanció. Apuntava, en resum, que l'empleada havia tingut culpa en la producció de l'accident i sol·licitava l'extensió de responsabilitat a la Generalitat.

Les obligacions

Poc importa de qui era l'escala, argumenta la magistrada del jutjat social número 32 de Barcelona que ha dirimit la demanda. La magistrada descarta que la treballadora incorregués en una imprudència temerària, perquè va caure a terra perquè el tram en el qual estava recolzada no tenia sabates ni cap mecanisme d'estabilització. L'important és distingir les obligacions de cada implicat en una caiguda d'una treballadora de l'Ajuntament emprada en un centre titularitat de la Generalitat. La instrucció dels treballs la impartia personal del Departament d'Educació.

La causa de l'accident va ser la manca de mesures que asseguressin l'estabilitat de l'escala, i aquesta escala estava en un centre de treball de la Generalitat i a la disposició de qualsevol empleat. Segons la sentència, tant l'Ajuntament com l'administració autonòmica degueren informar-se i coordinar-se sobre quin material podia usar la treballadora. Degueren haver-se cerciorat que el material era idoni i segur. Totes dues administracions van infringir el seu deure, diu la resolució, que estima en part la demanda municipal i considera a la Generalitat responsable, també, de l'incompliment de les mesures de seguretat en el treball. Ajuntament i Departament d'Educació hauran de pagar de manera conjunta i solidària la sanció.