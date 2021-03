Amb Sant Llorenç de fons

24.03.2021 | 04:00

La Vallès Drac Race va ser enguany una cursa no competitiva, amb inscripcions gratuïtes, que es podia córrer lliurement durant tot el mes de febrer. Així ho van fer molts terrassencs i corredors de muntanya d'altres zones del país. El que sí que ha estat competitiu és el concurs fotogràfic d'Instagram #vallesdracrace2021, que organitza per setena edició consecutiva el Servei de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa i el Centre Excursionista de Terrassa. D'entre les 150 fotografies presentades amb relació a aquesta prova que transcorre pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt se n'han premiat tres.

Els guanyadors d'aquest peculiar i divertit concurs de fotografia de muntanya i de natura vinculat a la Vallès Drac Race han estat la terrassenca Patricia Hernández Garcia (autora de la foto 1, @patrih8), Marta Piñol Labarias (foto 2, @mrta_p), de Molins de Rei, i el també terrassenc David Velasco Díaz (foto 3, @txus_run). A conseqüència de la situació sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 no s'ha pogut celebrar el tradicional acte d'entrega de premis.

Eina de promoció turística

Aquest concurs fotogràfic permet conèixer i divulgar la bellesa del parc natural i la seva íntima relació amb l'esport. Ha esdevingut una important eina de promoció de l'oferta turística de Terrassa a través de les xarxes socials. Al mateix temps, contribueix a difondre un entorn com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, així com les possibilitats i beneficis que ofereix per a la pràctica esportiva a l'aire lliure. A banda de les tres instantànies premiades (que no segueixen cap ordre), entre la resta de fotos hi ha també autèntiques obres artístiques dignes de ser gaudides.