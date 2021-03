Un abocador il·legal amb brossa diversa i aigües estancades

J. Ll.

24.03.2021 | 04:00

L'acumulació de residus de tota mena se suma a la pestilència de les aigües estancades per fer d'aquest abocador una cosa bastant insalubre, per una cosa i per l'altra. L'abocador està al sector del Pla del Bon Aire Residencial, al costat del carrer dels Ametllers.

Altres acumulacions d'escombraries són més evidents a la vista. Aquestes es troben en un torrent, una mica amagada, motiu que encoratja els que se serveixen d'ella per als abocaments, sobretot procedents d'obres. La zona residencial, amb cases, està sense asfaltar i els veïns estan farts de reclamar igualtat de tracte amb els altres barris, perquè el seu sector no disposa de clavegueram ni de paviments, i sí que està per sobre de la mitjana en incúria. Gent d'altres llocs, tant de Terrassa com de Matadepera, s'apropa a aquest microbarri només per dipositar la brossa. La majoria, en contenidors. D'altres, els més incívics, entre la vegetació.

Enderrocs i pilotes

A pocs metres de l'entrada en la zona des de la carretera de Matadepera, a mà esquerra, hi ha un petit torrent replet de mala herba, una riera en la qual l'aigua a penes corre i que des de fa mesos s'ha convertit en un abocador incontrolat on s'apilen escombraries variades: hi ha enderrocs variats, i tubs, i maletes. Fins i tot diverses pilotes de futbol. Tot, entre líquid fosc i fètid. L'olor nauseabunda es percep amb més facilitat que l'abocador.

A uns centenars de metres continua creixent un abocador l'existència del qual va ser denunciada en aquest diari i que està situat davant de l'avinguda de la Lacetània, al costat d'un edifici abandonat.