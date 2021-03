12.500 euros per atendre persones amb Síndrome de Down

La pandèmia ha frenat l'activitat de les persones amb Síndrome de Down.

24.03.2021 | 04:00

Quatre entitats terrassenques han estat beneficiàries dels ajuts econòmics que la Fundació "La Caixa" i CaixaBank han fet arribar durant 2020 a les institucions que treballen amb persones amb síndrome de Down. En concret, 12.500 euros s'han adreçat a l'Associació Centre de Lleure Tu Tries; l'Associació Sanfilippo Barcelona; l'Associació l'Estel-Associació Pro Persones en Risc d'Exclusió Social i l'Associació de Familiars Mentals de Terrassa.

L'objectiu de la campanya era millorar l'atenció a les persones amb síndrome de Down durant la pandèmia. El darrer any, la Fundació "La Caixa" i CaixaBank van destinar un total de 500 mil euros a prop de cent entitats socials a tota Espanya que faciliten i promouen el desenvolupament integral i la inserció de les persones afectades per aquesta síndrome.

La Fundació "La Caixa" recorda que la pandèmia ha agreujat la situació d'aquest col·lectiu i que les restriccions han imposat un fre a la seva activitat i desenvolupament diari, per evitar els riscos que suposaven per a la seva salut. En aquest context, els ajuts de l'entitat financera han anat destinats a fomentar la inclusió del col·lectiu.

Demà 25 de març CaixaBank Talks, programa una trobada digital juntament amb la Fundació Asindown i la Fuerza del Corazón. Durant la sessió s'analitzarà el curtmetratge "Distintos", una comèdia que relata el viatge de dos nois amb Down per anar a un concert d'Alejandro Sanz.