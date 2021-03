Terrassa Orienta pretén oferir un acompanyament laboral i formatiu a persones de totes les edats. Nebridi Aróztegui Terrassa Orienta pretén oferir un acompanyament laboral i formatiu a persones de totes les edats.

Una xarxa de ciutat orientarà sobre el futur educatiu i laboral

Emili González

23.03.2021 | 04:00

Acompanyar els joves, però també les persones de totes les edats, en aquells moments en què han de triar uns estudis determinats o estan en un moment de transició cap a un altre camí professional. És l'objectiu de Terrassa Orienta, un acord de ciutat signat per 53 entitats i aprovat pel ple municipal del mes passat, que la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, va presentar ahir públicament en l'acte d'inauguració de la Fira Terrassa Tria Futur. La mostra, que enguany se celebra en format virtual, s'allargarà fins dimecres. Ciurana va destacar que "l'orientació és clau per aconseguir un teixit productiu format per persones, no només competents,...