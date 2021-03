Tornen les compres de dissabte

23.03.2021 | 04:00

El primer cap de setmana en què els comerços no essencials han pogut obrir portes ha estat un èxit. El bon temps ha animat a sortir de compres a nombrosos ciutadans, tant de Terrassa com de poblacions properes. Alguns en tenien força ganes i és que feia més de dos mesos i mig que el petit i el gran comerç, els centres comercials i els mercats no sedentaris estaven sotmesos a un tancament de cap de setmana obligat per contenir l'expansió de la pandèmia. Les mesures vigents des del 15 fins al 28 permeten l'obertura entre setmana i ara també dissabte, amb un aforament màxim del 30% i limitant la superfície de venda a 800 metres quadrats.