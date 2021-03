Tallen l'avinguda de l'Abat Marcet per una intervenció psiquiàtrica

Tallen l'avinguda de l'Abat Marcet per una intervenció psiquiàtrica

23.03.2021 | 04:00

Se'l veia al balcó, esgargamellant-se, colpejant la barana amb un gerro, ajupint-se, cridant més, amenaçant de llançar algun objecte. La Policia Municipal va haver d'intervenir. El diumenge al migdia, va tallar el trànsit en un tram de l'avinguda de l'Abat Marcet perquè personal sanitari atengués un home que, pel que sembla, sofria una alteració psiquiàtrica greu.

El mateix home caminava minuts abans pels voltants d'un bar pròxim, dient a parroquians i transeünts que els estimava.

Minuts després, ja era al balcó d'un habitatge de l'avinguda de l'Abat Marcet, a pocs metres del carrer del Doctor Cistaré, vociferant amb crits esquinçadors, dirigint-se amb frases punyents a una dona que no era allà, al carrer, recriminant-li coses, dient-li que estigués calladeta una estona, que li anava a pujar la tensió. Un vianant va enregistrar amb el seu mòbil l'escena abans de l'arribada de la policia.

L'home del balcó, d'uns 35 anys, mostrava el que semblava un os de peluix i amenaçava de llençar-lo. Pel que van explicar ahir uns testimonis, no va arribar a llançar més que un mitjó. Però el risc per a ell mateix i per a altres persones semblava evident.

Van arribar uns policies i van aconseguir entrar en l'habitatge. Segons els mateixos testimonis, ho van fer pel pis d'una veïna. Els agents van arribar fins al noi. Uns sanitaris se'l van emportar en llitera a un hospital.