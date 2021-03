Revisaran l'accessibilitat a Mútua i CST

23.03.2021 | 04:00

L'Oficina de promoció de l'Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa visitarà les instal·lacions de Mútua Terrassa i del Consorci Sanitari de Terrassa per detectar les mancances en matèria d'accessibilitat i les necessitats que troben les persones amb alguna discapacitat quan accedeixen a aquests centres. La campanya s'ha fet pública després que els dos proveïdors sanitaris de la ciutat s'hagin adherit al Pacte de ciutat per l'Accessibilitat Universal. Ho van fer en el marc de la Comissió Municipal d'Accessibilitat, celebrada divendres, on les diverses entitats del sector van plantejar als responsables del CST i de Mútua algunes de les dificultats amb les quals es troben...