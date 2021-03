La Paparola vol més protecció

23.03.2021 | 04:00

L'entitat ecologista La Paparola creu que el projecte de l'Anella Verda es queda curt i proposa un canvi de model que abandoni criteris econòmics. En aquest sentit, planteja un perímetre de protecció de les zones d'especial interès per a la biodiversitat i limitar les activitats als equipaments que es troben en sòl no urbanitzable i en punts crítics per a la connectivitat. Altres col—lectius com els Propietaris per a la Sostenibilitat de les Finques Agroforestals de Matadepera i Terrassa també han fet propostes.