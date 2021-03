Tram final de la Rambla de Francesc Macià, on va tenir lloc l'actuació policial. Alberto Tallón Tram final de la Rambla de Francesc Macià, on va tenir lloc l'actuació policial.

Festa il·legal amb 38 persones

Redacció

23.03.2021 | 04:00

Els agents van trobar 20 persones en el local. Però van travessar un passadís, van pujar a un pis i van localitzar 18 persones més. Totes van ser denunciades diumenge per participar en una festa il·legal i incomplir, així, les restriccions sanitàries. Aquesta va ser la intervenció més espectacular de les realitzades per la Policia Municipal durant el cap de setmana per fer complir les limitacions imposades en la lluita contra el coronavirus. Diumenge, a les 17.55, la trucada d'un ciutadà va alertar de la celebració d'una festa en un local ubicat a la Rambla de Francesc Macià, a prop del carrer de Formentera, a Sant Pere Nord. Dues dotacions policials es van...