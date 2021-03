En Said té un 90% de discapacitat, amb una escala de mobilitat reduïda. Nebridi Aróztegui En Said té un 90% de discapacitat, amb una escala de mobilitat reduïda.

Porten a l'ONU el cas d'un veí de Terrassa amb discapacitat

L. M.

23.03.2021 | 04:00

El despatx d'advocats pels Drets Humans-Espai Humana de Terrassa ha decidit portar davant del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, amb seu a Ginebra (Suïssa), el cas de Said Ben Kadour, un ciutadà marroquí empadronat a Terrassa des de l'any 2013 que fa més de cinc anys que viu en un menjador. En Said viu a casa la seva germana i el seu cunyat, en un pis de lloguer al barri del Segle XX. Com a conseqüència d'un accident (una caiguda al mar) té reconegut un grau de dependència (G3N2) des del juliol de 2007 i una discapacitat del 90% amb efectes a partir de 2001, amb una escala de mobilitat reduïda i la necessitat d'una tercera persona cuidadora,...