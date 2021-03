Dues vianants esperen el millor moment per creuar el carrer de la Hispanitat per un pas de vianants amb la visió obstaculitzada pels nous contenidors. Nebridi Aróztegui Dues vianants esperen el millor moment per creuar el carrer de la Hispanitat per un pas de vianants amb la visió obstaculitzada pels nous contenidors.

Contenidors polèmics

Javier Llamas

23.03.2021 | 04:00

José atalaia l'horitzó amb la mateixa cura amb la qual tanteja el carrer: "A veure si creuo, a veure si no, espero que passi aquest cotxe primer, apunto el cap per darrere dels contenidors per estar més segur". I, a la fi, creua pel pas de zebra, amb una certa tranquil·litat però sense abandonar la prudència de la mirada vigilant. José viu als voltants de la plaça de Lluís Companys i és un dels veïns, de les desenes d'ells, crítics amb els canvis que l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa a la zona. La instal·lació dels contenidors de recollida lateral ha alterat el sector, sobretot pel que fa al trànsit. La gent es queixa,...