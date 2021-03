Celebració de Sant Josep a la Catedral

23.03.2021 | 04:00

El passat divendres 19 de març, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, va presidir la Missa a la Catedral del Sant Esperit amb motiu de l'Any de Sant Josep i la seva onomàstica. La celebració va coincidir amb l'inici de l'Any de la Família. Amb aquest motiu, hi va participar també la Delegació Pastoral Familiar del bisbat. De cara a Setmana Santa, el bisbat s'adapta a les mesures vigents i Dijous Sant se suprimeix el lavatori dels peus. Divendres Sant no es podrà fer la veneració de la creu de forma habitual i el Via Crucis serà a l'interior del temple, igual que la benedicció de Diumenge de Rams. La Vetlla Pasqual avançarà el seu horari.