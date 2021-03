Successos a Terrassa Successos a Terrassa

23.03.2021 | 04:00

Atropellada pel seu propi vehicle a Can Palet Una dona va resultar ferida divendres en ser atropellada pel seu propi vehicle al barri de Can Palet. A les 9.54 hores, el 112 va informar la Policia Municipal d'un atropellament al carrer d'Àngel Guimerà, amb l'avinguda de les Glòries Catalanes. Una dotació de la Policia Municipal va comprovar que la conductora d'un turisme, que acabava d'estacionar, havia vist com aquest no havia quedat ben frenat i es desplaçava avinguda a baix. La conductora va intentar tornar a pujar al cotxe i va ser en aquell moment quan aquest la va atropellar. Una ambulància va traslladar la dona a un centre sanitari. Dissabte, a les 13 hores, la conductora d'un...