L'Anella Verda persegueix la conservació de l'entorn natural de Terrassa. Nebridi Aróztegui L'Anella Verda persegueix la conservació de l'entorn natural de Terrassa.

Una Anella Verda senyalitzada i respectuosa amb el medi

Laura Hernández

23.03.2021 | 04:00

L'ús públic de l'Anella Verda es regularà mitjançant una ordenança que ha tancat el procés participatiu perquè la ciutadania i les entitats formulin propostes de regulació. Els terrassencs volen un cinturó natural, segur, net, ben senyalitzat, on es respectin el medi i les activitats ramaderes. Un espai on la circulació de motos estigui regulada i on ni bicis, ni gossos ni persones trepitgin els conreus. L'ordenança complementarà el Pla Especial de l'Anella Verda i s'aprovarà definitivament al voltant de finals d'any. Aquestes són algunes de les aportacions que fa la ciutadania. Els usos: Entitats i ciutadans demanen que l'ús...