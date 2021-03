Una festa il·legal amb 38 persones a Sant Pere Nord

22.03.2021 | 16:48

La Policia Municipal va desmantellar diumenge a la tarda una festa il·legal en la que participaven 38 persones. La intervenció es va fer a Sant Pere Nord, a la Rambla de Francesc Macià. Dues dotacions van anar a la rambla, a prop del carrer de Formentera, a les 18 hores, després de rebre l'avís d'un ciutadà. Els agents van trobar 20 persones en un local. Al fons hi havia un passadís que donava accés a un pis superior, on hi havia 18 persones més sense mantenir la distància de seguretat, segons la policia. Aquesta espai estava habilitat com a bar. Les 38 persones van ser denunciades per incompliment de les restriccions sanitàries. Una hora després, la Policia Municipal va localitzar també una festa amb 21 persones en un pis del passeig del Vint-i-dos de Juliol, a Ca n'Anglada.