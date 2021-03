Aniol Ramon, l'actor del vídeo, i Roc Busom, el realitzador. Alberto Tallón Aniol Ramon, l'actor del vídeo, i Roc Busom, el realitzador.

El vídeo de Minyons: el pas a pas fins a la xarxa

E. G.

20.03.2021 | 04:00

El vídeo sobre els signes d'identitat egarencs "penjat" dimecres a les xarxes per Minyons de Terrassa com a part d'una campanya de captació de socis, s'ha convertit en viral. Ahir a la nit, ja acumulava més de 2.100 visualitzacions a Youtube. Però com va sorgir la idea de versionar, nomenant la llista d'icones egarenques, l'anunci d'Estrella Damm de l'any 2011 que glossava els motius d'orgull de ser catalans? I quan i com es va gravar aquest pla seqüència que en 124 segons dona bones i variades raons per estar contents de ser de Terrassa? "Teníem al cap crear una campanya vinculada a la ciutat i, en la comissió de socis de Minyons va sorgir la idea de la...