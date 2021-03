Què no podrem fer?

20.03.2021 | 04:00

Al maig, la Fira Modernista i la primavera temptaran la ciutadania a envair els carrers per gaudir de la festa. Cal tenir present que continuarem en pandèmia i no es podran fer algunes de les activitats que caracteritzaven el certamen. Espectacles al carrer. No es podran programar els tradicionals espectacles i per tant no es podrà gaudir de les recreacions en multitud, ni acostar-se als actors, com sempre fèiem. Les terrasses. La restauració obrirà en l'horari permès, però l'Ajuntament demanarà que les terrasses no creixin com altres anys per evitar riscos. Als edificis modernistes. Hi haurà aforaments limitats, control d'accés i l'assistència a espectacles...