Marca Terrassa

De les xemeneies del passat industrial al ball de l'Estapera, de les taifes al Llac Petit, i del Raval Infernal al Cinema Catalunya. El vídeo dels signes d'identitat egarencs "penjat" dimecres a les xarxes per Minyons ha remogut el sentiment d'orgull terrassenc. Però quants motius tenim perquè ens agradi tant ser d'on som?

Batec casteller

Patrimoni modernista

"Per què hem de sentir orgull egarenc? Doncs perquè Terrassa és l'única ciutat del món que té tres places on es fan castells; el Raval de Montserrat, la Plaça Vella i el Parc de Sant Jordi, davant la Masia Freixa. Al nostre escut, Minyons portem un altre símbol de la ciutat, la Torre del Palau; i el mostrem allà on anem"."Els castells transmeten la cultura popular egarenca per partida doble, ja que la coexistència de dues colles fomenta encara més el sentiment de pertinença a la ciutat; a més cal estar orgullosos que Terrassa tingui com a signe d'identitat una activitat tan inclusiva com els castells, en què tothom, grans i petits, hi participen".

Rosa Boladeras, regidora de Cultura de Terrassa

El Festival de Jazz

Susana Carmona, coordinadora de JazzTerrassa El dàkar, la dolçor més nostra

Fanny Novell, presidenta del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca "És un pastisset individual, elaborat amb pa de pessic, de forma arrodonida, farcit i cobert de trufa, amb fideus de xocolata pel damunt i coronat per una cirereta i una roseta també de trufa; es tracta d'un dolç genuïnament terrassenc; sabem que el van crear a l'antiga pastisseria Serra del carrer de Gutenberg, als anys 60 o 70; va tenir tant d'èxit que aviat el van preparar totes les pastisseries de Terrassa".

Una temporada de dansa única

Adrià Fornés, director del Centre Cultural Terrassa La Seu d'Ègara, el gran secret

Rosa Boladeras, regidora de Cultura de Terrassa

L'esport més egarenc

Francesc Salvatella, president de Hockey per Terrassa "Gràcies a tots els clubs de la ciutat, amb el hockey donem una projecció excepcional a Terrassa, que després es confirma cada quatre anys amb la presència de jugadors egarencs als Jocs Olímpics; i que tindrà una continuïtat amb el Mundial de Hockey femení que es disputarà a Terrassa el 2022; és una tradició molt nostra i que ve de molts anys enrere".

El MNACTEC, un referent

Jaume Perarnau, director del MNACTEC "ElMuseu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) és un orgull per a Terrassa, ja que resulta pràcticament l'únic gran equipament cultural català que té la seu fora de la ciutat de Barcelona; i també perquè el museu es troba emplaçat en el que es considera un dels edificis industrials més bonics d'Europa; de fet, la construcció és una magnífica mostra de l'arquitectura modernista industrial d'inicis del segle XX".

"Si tots els edificis de valor arquitectònic de Terrassa són les nostres joies, podríem dir que la Seu d'Ègara, és realment la joia per antonomàsia; sabem que la seva candidatura a ser Patrimoni de la Humanitat serà llarga, però sens dubte val la pena, perquè aquest complex té a veure amb la nostra història, amb la nostra memòria; parlem d'un indret que és absolutament únic a Europa i per això atrau tantes mirades". "No és que ho diguem nosaltres, és que el mateix director del Ballet Nacional d'Espanya, en Rubén Olmo, quan veu la temporada estable de dansa que tenim al Centre Cultural, ara amb 17 companyies i més de 30 funcions, afirma que no n'hi ha cap altra d'igual; ni a Madrid, tan sols; a banda, el nostre equipament no és només un centre d'exhibició, sinó també de creació i producció; això fa que Terrassa tingui un equipament únic". "El Festival de Jazz és la banda sonora de la ciutat; Terrassa és reconeguda a fora per aquest esdeveniment, que en el fons és una sintonia, una música que ens fa sortir amb la primavera, que facilita que tots els ciutadans, siguin de Terrassa o no, comparteixin i gaudeixin; hem d'estar orgullosos del Festival, que enguany arribarà a l'edició número 40; però a Terrassa, el jazz no es redueix a aquesta gran cita, sinó que també cal valorar, i molt, la temporada estable de la Nova Jazz Cava". "Un motiu per sentir orgull de Terrassa és la seva arquitectura, amb la Masia Freixa com una gran icona modernista situada al bell mig de la ciutat; és un dels molts edificis d'aquest estil arquitectònic que tenim; en realitat, si parlem no tan sols de modernisme sinó de patrimoni arquitectònic en general, quantes ciutats poden presumir de tenir fins i tot un castell, el Cartoixa, a peu de carrer?".

Un frankfurt? I Viandox!

Enrique Padilla, Frankfurt Gavatxons

Ciutat poètica i innovadora en l'art

Rosa Boladeras, regidora de Cultura de Terrassa "El Festival TNT és un estendard de progrés de la nostra ciutat en les arts escèniques; significa la investigació, el futur, els nous llenguatges; a més ara, el TNT està creant moltes residències artístiques; també hem de sentir-nos molt contents de l'Elixir, entre altres motius, perquè ha estat accessible per a tothom des del primer moment; sempre ha tingut subtítols, ha incorporat el llenguatge de signes... I tot amb la idea de portar de nou la poesia allà on va néixer, al carrer". "Quedar al centre per venir a fer un frankfurt al nostre establiment, que té més de 50 anys d'història, és realment tota una tradició terrassenca; com també és molt pròpia de Terrassa la salsa Viandox; força clients que venen de fora ens pregunten: 'Però què és aquesta salsa?' I quan la tasten ens diuen que és boníssima; hi ha qui la posa al frankfurt, però jo la recomano més aviat per a l'entrepà de llom o per a les hamburgueses de vedella".



Nadals de Quinto i Xiu-Xiu

Ricard Figueras, president del Social

"El Nadal a Terrassa no s'entén sense el Quinto i el Xiu-Xiu; el patge, el va crear el senyor Joaquim Puigbò dins del Social a meitat del segle passat i s'ha convertit en un personatge històric i imprescindible; igual que ho és el Quinto, que representa una manera molt egarenca de gaudir del Nadal; anar a jugar al quinto, almenys un dia, forma ja part del sentiment arrelat de ser de Terrassa".