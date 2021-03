El Club de Tenis Terrassa, una de les entitats que tornarà a recrear els partits d'època. Lluis Clotet El Club de Tenis Terrassa, una de les entitats que tornarà a recrear els partits d'època.

La Fira Modernista torna amb distància i mascareta

Laura Hernández

20.03.2021 | 04:00

El guió de la Fira Modernista 2021 està enllestit. Quan es compleix el primer any de la pandèmia, la fira deixarà el format virtual que va adoptar el 2020 forçat pel confinament per recuperar alguns dels seus elements més característics i, sobretot, l'esperit noucentista que cada any embolcalla la ciutat i la projecta al món. No serà una fira amb milers de persones i profusió d'activitats als carrers-el Procicat no ho permet-, però sí una celebració amb alguns dels seus elements més característics. Entre ells, la ciutadania vestida d'època. Pep Forn, regidor de Turisme, explica que s'està treballant perquè la Fira...