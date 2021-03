Estafa a malalts mentals i discapacitats Estafa a malalts mentals i discapacitats

Javier Llamas

20.03.2021 | 04:00

Ella tenia diagnosticat un trastorn adaptatiu mixt i un trastorn depressiu. Ell, trastorn de la personalitat i oligofrènia límit. Tenien molts deutes i escassos ingressos. Van contactar amb una empresa d'inversió que els va oferir reunir tots els crèdits en un. I van ser enganyats: van signar uns papers que no eren per unificar crèdits sinó per vendre el seu habitatge i comprar el de l'estafador, habitatges situats a Terrassa. Aquestes són dues de les víctimes d'una empresa de gestió financera el responsable de la qual (un d'ells) ha admès la culpa i la condemna que implica: dos anys de presó i una multa de 720 euros. La companyia ha estat declarada responsable...