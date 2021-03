Una comissió investigarà qui va filtrar l'informe de la síndica

Redacció

20.03.2021 | 04:00

Arran de la petició de la síndica de Terrassa, la Comissió Municipal de Transparència ha acordat obrir una investigació per aclarir la filtració de l'informe de la mateixa síndica que acusava la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, d'incomplir el Codi Ètic municipal en el contracte del festival de poesia "Elixir", presidit per la seva cosina.

Els grups polítics de Junts per Terrassa, ERC i Tot per Terrassa han expressat conjuntament el seu total rebuig a la filtració i expressen la seva confiança en la decisió de la Comissió per obrir la investigació i, si s'escau, exigir la responsabilitat dels responsables.

Els grups municipals creuen que el fet "ha perjudicat el dret que té la persona a la qual se li atribueix una presumpta infracció del Codi Ètic municipal a que es mantinguin les actuacions sota reserva i es garanteixi la confidencialitat de les mateixes fins que no finalitzi el procediment de comprovació", afirmen.