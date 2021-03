Successos Successos

Successos

20.03.2021 | 04:00

Atropellat a l'avinguda de Jaume I Un vianant va patir lesions el dijous en ser atropellat per un vehicle a l'avinguda de Jaume I, a prop del carrer de Bartrina. El sistema 112 va informar la Policia Municipal a les 9.04 i una dotació policial va atendre la víctima que, en principi, va resultar amb lesions de pronòstic lleu. Una ambulància va traslladar el vianant a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. La pluja causa inundacions en edificis Els bombers van rebre en la nit de dijous a divendres, almenys, tres alertes per inundacions domèstiques causades per la forta pluja. Un dels avisos, a les 22.45, procedia del carrer d'Ègara. Un altre, una hora després, del carrer de...