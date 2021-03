Redescobreix Terrassa

Les millors rutes per la ciutat

Laura Hernández

19.03.2021 | 04:00

No sempre surten a les guies oficials, però a nosaltres ens agraden. Ens identifiquen com a terrassencs i ens enorgulleixen. És només una tria de les moltes propostes que la ciutat ofereix a qui vulgui aprofitar l'aixecament del confinament comarcal per recórrer Terrassa a "tastets". També per a qui no es mogui aquests dies de casa i vulgui experimentar amb els sentits.

Hem fet una tria per als que els agradi el menjar i vulguin provar, en quatre àpats diferents, alguns dels plats que tots els egarencs hem tastat una vegada a la vida. Un menú sofisticat i molt vallesà, els populars frànkfurts de Casa Vallès, les tapes de Ca n'Anglada i els calçots, que ja queda poc perquè siguin història.

També us proposem fer el friqui ballant pels carrers, com ho feia magistralment el "Matraca". Després d'un any de pandèmia, ve molt de gust deixar-se anar i muntar-la al carrer del Racó amb l'altaveu a tota castanya sonant "loco, loco, loco... loco de atar".

Si us agrada la natura, no us acabareu els entorns de Terrassa. Tant se val si sortiu per La Grípia, pel Pla del Bon Aire o per Can Boada, trobareu un munt de camins per a tots els gustos i capacitats aeròbiques. I si el que voleu és moure el cos, les possibilitats són tantes que hem triat quatre a l'atzar, pràcticament totes gratuïtes.

Deixem l'hivern enrere, els dies s'allarguen i és el millor moment per a descobrir la ciutat. Us proposem donar-li una volta a les rutes tradicionals i cercar noves propostes. Terrassa està plena de llocs suggerents que ara, quan el cos ens demana sortir de la monotonia i trencar amb dotze mesos de mal rotllo, és el moment d'explorar. Us presentem un exemple del que pot suposar agafar un calendari i col·locar-hi les rutes i els espais que us demani el cos, les que mai havíeu pensat fer. Som-hi!

Llepa't els dits



El Cel de les Oques

Menú Especial Vallès amb rigatònia a la crema de trompetes de la mort i tòfona negra, cocotxes de lluç amb favetes pelades, naps confitats i meunière a l'estil vallesà i melós de vedella, cebetes glacejades i tòfona negra. Rematat amb pinya al rom i "cardinalle" de Terrassa. 43,95 €. c/ de la Palla, 15.

Casa Vallès

Frankfurt + quinto: 4 €. Posa-li Viandox, "la salsa amb gust de carn que dona a la carn gust de carn", "by" Òscar Andreu. Gavatxons, 16.

Mesón las 4 Esquinas

Bravas 4 Esquinas: 6,75 €. c/Sant Crispí, 277.

La ruta friqui



Endinsa't al carrer més estret de Terrassa (83 cms amplada) i sent com se't menja.c/ Del Sol (Ca n'Aurell).

"Còreo" Matraca

Deixa't anar a les escales del carrer del Racó, al ritme del "Dirás que estoy loco".

Respirem!



Camí circular que envolta Terrassa. Trieu qualsevol recorregut d'entre 11 i 17 quilòmetres fàcils de fer i pensats per a un públic familiar. Coneixereu l'entorn natural, els camins històrics i gaudireu de les masies i les rieres.

Al Parc Agrari

Des del Pla del Bon Aire, a peu, trieu la ruta que més us agradi. Quilòmetres de circuits fàcils.

Entre Terrassa i Sabadell

En bici, corrent o a peu, la plana vallesana no us l'acabareu. Natura, esport i conreus, amb La Mola com a teló de fons.

De compres



Sabates al carrer de Sant Pere

És l'eix del calçat per excel·lència i atreu públic de Terrassa i d'altres municipis.

Als mercats

Agafa el cistell i gaudeix del producte fresc i de proximitat al mercat de la Independència i al Mercat de Sant Pere.

Al mercadal de Les Fonts

Petit, però amb una variada oferta de perfumeria, calçat, roba i alimentació. I en cap de setmana!. Diumenges. Passeig del Ferrocarril.

Amb els petits



Enrampa't amb l'electricitat

Experimentem amb els principis de l'electricitat i el magnetisme. Diumenge a les 12 hores amb cita prèvia. MNACTEC. Rambla d'Ègara, 270.

A l'hipopòtam de Vallparadís

Pujar-hi a sobre, encerclar-lo, parlar-li i mullar-se els peus al rierol del parc. Parc de Vallparadís.

Parc de les Nacions Unides

Amb la canalla i amb la mascota, metres i metres per córrer, saltar, rebolcar-se i cridar en família.

La proposta misteriosa



De dia, una caminada interessant. Quan la llum marxa, podem comprovar si és el lloc de culte per a grups esotèrics i espai de meditacions i invocacions!

Hospital del Tòrax paranormal

Si t'agraden el misteri i els fenòmens paranormals, agafa el llibre de Miguel Ángel Segura, situa't al davant de l'Hospital del Tòrax i gaudeix de les conspiracions, trames ocultes i llegendes de l'edifici més enigmàtic de Terrassa. No et podràs colar!

El baixador de la mort

Una llarga llista de cadàvers, psicofonies i fanàtics dels ovnis acompanya l'estació de Torrebonica. Busca'ls i passeja't per aquest entorn natural i suggerent.

Ruta de cinema



La Seu d'Ègara i "La Catedral del Mar"

Després del confinament, les Esglésies de Sant Pere van ser escenari de la segona entrega de "La Catedral del Mar". Passeja per les localitzacions d'"Els hereus de la terra". Plaça del Rector Homs.

Un sofisticat "loft" de Manhattan

La botiga de mobles i decoració Autumn s'ha convertit en un plató de luxe pels seus grans finestrals i el seu disseny sofisticat. Et sona l'anunci d'Affinity? Entra i trasllada't al Soho novaiorquès. c/ Sant Gaietà, 75.

Movem el cos?



"Natur runners"

Calçat i a córrer per la ciutat. L'opció del parc de Vallparadís dins de la ciutat permet fer quatre quilòmetres de baixada i pujada.

Cal·listènia a Can Roca

Rutina de força a la plaça més "wok-out" de Terrassa. Plaça de Can Roca.

Rocòdrom al Club Natació

A l'accés al club, davant de l'Estadi Olímpic, una paret tota per a tu. c/ Dels Jocs Olímpics.

Matinal de tir de precisió

Amb un soci i amb aire compri-mit. Si t'agrada disparar, per 15 euros. Club de Tir de Precisió Terrassa. Carretera de Castellar, km.20,1.