Troben 1.800 productes robats que els lladres guardaven en trasters de lloguer

Javier Llamas

19.03.2021 | 04:00

Allò era una partida voluminosa, però no de joies, drogues o material electrònic. Era una partida de menjar, sobretot de menjar, amb milers d'aliments: xocolata, cafè, fruits secs. Els Mossos d'Esquadra de Terrassa han enxampat in fraganti un grup de lladres que robaven productes i els emmagatzemaven en trasters de lloguer. En l'operatiu, ràpid, precís, els agents van requisar de cop més de 1.800 productes sostrets, i van detenir cinc persones. Totes, però, estan ja de nou al carrer.

L'operació la va executar la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria. El 16 de març, el grup de delinqüència urbana va rebre una informació: en una empresa de lloguer de trasters de Terrassa s'hi guardaven objectes sostrets. Efectius de la unitat es van dirigir als magatzems, ubicats a Vallparadís.

Va ser arribar a la nau i veure un sospitós en plena feina. Empenyia un carretó carregat de bosses i obria un traster. Els agents es van acostar i van observar el que hi havia dins de l'habitacle: un munt de bosses amb aliments i roba. D'on procedeix això?, van preguntar a l'home. Ell no va trigar a reconèixer que els objectes eren robats.

En aquestes estaven quan van veure a quatre persones, dos homes i dues dones, introduir-se en un altre traster del mateix magatzem. Atrapar aquests quatre sospitosos no va ser tan fàcil, perquè van arrencar a córrer quan es van adonar de la presència dels policies. Aquests també es van adonar de la fugida precipitada i van seguir els sospitosos, i els van enxampar just quan intentaven ficar-se en un vehicle. Els mossos van identificar les dues dones i els dos homes i van escorcollar el cotxe.

Al vehicle van trobar quatre bosses plenes de productes d'una cadena de supermercats. Sota d'un seient hi havia una clau amagada que obria un dels trasters. En aquest segon habitacle van descobrir més bosses amb menjar i roba. Els policies van confiscar als sospitosos un ganxo que feien servir per trencar sistemes d'alarma dels objectes, i una bossa folrada per inhibir els mateixos mecanismes.

Pasta dentífrica

Els mossos van decomissar 1.866 articles: 242 rajoles de xocolata, 1.025 bosses de fruits secs, 198 paquets de cafè, 247 tubs de pasta dentífrica, 129 peces de roba de conegudes marques, 20 parells de sabatilles esportives i cinc de sabates. Els cinc identificats van ser detinguts. Tots estan imputats per un delicte de receptació i quatre d'ells, a més, per delicte de furt. Els quatre que van ser sorpresos en la fugida tenen entre 18 i 47 anys, viuen a Terrassa i són romanesos. L'altre home, acusat de receptació (aprofitament d'objectes robats), és un egarenc de nacionalitat marroquina de 42 anys. Els arrestats van passar ahir a disposició judicial. Van sortir en llibertat amb càrrecs.