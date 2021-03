El teixit comercial del centre creix malgrat el fre de la pandèmia El teixit comercial del centre creix malgrat el fre de la pandèmia

Emili González

19.03.2021 | 04:00

Al contrari del que es podria pensar, els carrers més comercials de Terrassa, el que es podria anomenar la milla d'or, han vist augmentar el seu teixit comercial en plena pandèmia. Així ho indica un estudi que ha dut a terme l'empresa sabadellenca Solucions Geogràfiques. L'anàlisi assenyala que, si el febrer del 2020, al cor comercial de Terrassa hi havia 202 comerços oberts, un any després, el març, n'hi ha 206, la qual cosa representa un increment de l'1,98%. En concret, segons la radiografia, avui la milla d'or egarenca compta amb 157 comerços -cap canvi respecte a just abans de la pandèmia- i 46 establiments de serveis, quatre més dels que estaven oberts el...