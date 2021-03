Es farà seguiment de l'ocupació dels aparcaments a l'interior del parc. Nebridi Aróztegui Es farà seguiment de l'ocupació dels aparcaments a l'interior del parc.

Reforç de la vigilància al Parc Natural de Sant Llorenç

Redacció

19.03.2021 | 04:00

Després de l'aixecament del confinament comarcal i la modificació de les mesures per contenir la Covid-19, la Diputació de Barcelona incrementarà el control i la vigilància als diferents espais que integren la Xarxa de Parcs Naturals durant les setmanes vinents. L'objectiu és garantir-ne la gestió i el bon ús per part dels visitants. De cara als propers caps de setmana i també durant els dies festius de Setmana Santa i Pasqua, davant la possible afluència de visitants que es pugui produir en aquestes dates, el personal de guarda i vigilància vetllarà perquè es respecti el medi natural amb civisme i correcció. Aquesta vigilància del...