S'espera que la mobilitat viària es dispari els dies vinents a la xarxa catalana de carreteres.

El Govern manté mesures i demana prudència

Redacció

19.03.2021 | 04:00

El Govern manté les mesures vigents des del dilluns, almenys fins al dia 28, però ha demanat "més prudència que mai" en vigílies del primer cap de setmana de major mobilitat, perquè la corba epidemiològica ja no baixa i les UCI podrien seguir diverses setmanes amb al voltant de 400 ingressats. La consellera de Salut, Alba Vergés, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el director del CatSalut, Adrià Comella, van comparèixer ahir dijous en una roda de premsa telemàtica per anunciar canvis en les mesures vigents des de dilluns passat, a l'espera d'una revisió d'aquestes el dia 28, just abans de Setmana Santa. Els consellers han demanat...