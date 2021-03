Un usuari de VMP parla amb un policia a la Plaça Vella. Nebridi Aróztegui Un usuari de VMP parla amb un policia a la Plaça Vella.

Dotze multes a usuaris de bicis o patinets

19.03.2021 | 04:00

En set dies, la Policia Municipal ha multat dotze usuaris de bicis o patinets per circular per la vorera o per zones de vianants sense respectar la prioritat d'aquests. Aquestes infraccions, i d'altres, van ser detectades i sancionades en una campanya preventiva desenvolupada la setmana passada i seguint directrius del Servei Català de Trànsit. La iniciativa, que va acabar amb 66 denúncies per diversos motius, estava inclosa en les campanyes coordinades de control i vigilància del trànsit per a la protecció de vianants, amb l'objectiu, destaca l'Ajuntament, "de detectar i denunciar infraccions que impacten en la seguretat dels vianants". El dispositiu va concloure amb 66...