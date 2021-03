Successos a Terrassa

19.03.2021 | 04:00

Ciclista ferida lleu en una caiguda

Una ciclista va resultar ferida el dimecres a la tarda en un accident ocorregut a l'avinguda de l'Abat Marcet. El sistema 112 va informar la Policía Municipal a les 8.18 hores: una ciclista estava ferida a la citada avinguda. L'accident va tenir lloc en la intersecció amb el carrer del Doctor Cistaré. Una dotació policial es va dirigir al punt indicat i va comprovar que la ciclista havia caigut al terra de manera fortuïta i que presentava lesions de pronòstic lleu, en principi. Una ambulància va traslladar la víctima a l'hospital MútuaTerrassa.

Set denunciats per incomplir les restriccions

La Policia Municipal va denunciar dimecres set persones per incompliment de les restriccions sanitàries imposades per contenir el coronavirus. Tres sancions es van interposar a ciutadans que es trobaven consumint alcohol a la Rambla d'Ègara a les 20.30. Tres més, a persones que estaven a la via pública passades les 22 hores, en horari de confinament nocturn, sense causa justificada. La setena sanció se la va endur una persona que circulava pel carrer sense la mascareta.

Cuina destruïda per un incendi al Centre

Un incendi va destruir ahir una cuina al carrer de Joan Baptista Galí, al Centre. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 12.01 i els bombers van desplaçar a la zona, a uns metres del carrer del Pantà, a quatre dotacions. El foc va cremar aparells i mobles a la cuina d'un habitatge, però tot el pis va resultar afectat per les altes temperatures i el fum. Els bombers van tallar el subministrament de serveis i van revisar tot l'edifici.

Rescat d'un home i un gos en un ascensor

Els bombers van rebre ahir una alerta per rescatar un home i un gos que havien quedat atrapats en un ascensor a la plaça del Triomf, al barri de Sant Pere.