Tram del carrer de la Castellassa, al barri de Sant Llorenç, on es trobava la colònia de gats cuidada per les dues dones. Alberto Tallón Tram del carrer de la Castellassa, al barri de Sant Llorenç, on es trobava la colònia de gats cuidada per les dues dones.

Una baralla entre cuidadores de gats arriba als tribunals

Javier Llamas

19.03.2021 | 04:00

"Tu mates els gats i jo prenc mesures", va etzibar l'acusada a una altra dona. Li va comunicar per telèfon. Això ho va dir abans d'amenaçar-la amb arrencar-li la cabellera, amb amargar-li la vida i amb rebentar-la. Missatges d'aquesta mena van quedar enregistrats en la bústia de veu del telèfon mòbil de la víctima, la dona amb la qual l'acusada estava enfrontada, i de quina manera, per la cura d'una colònia de gats en el barri de Sant Llorenç. La batussa verbal va arribar als tribunals i s'ha saldat amb una multa de 180 euros per a una de les implicades. La denunciant va explicar que cuidava una colònia de gats al carrer de la Castellassa. Allà...