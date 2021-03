Alioune, usuari de Renfe, denuncia un tracte racista

E. G.

19.03.2021 | 04:00

L'entitat Terrassa Sense Murs ha denunciat a les xarxes socials un presumpte episodi de racisme a l'estació de Terrassa Nord, viscut per un usuari de Renfe ara fa uns mesos. Es tracta d'Alioune, un jove senegalès a qui, segons l'entitat, "un vigilant de seguretat va voler impedir que pugés a un tren a l'esmentada estació, tot i portar el bitllet correctament validat". Terrassa Sense Murs relata a Twitter que "el vigilant va inventar-se excuses per tal d'impedir-li fer el viatge i l'Alioune es va negar a abandonar el tren". A l'arribada a Sabadell, el vigilant el va fer baixar i es va trobar que hi havia una patrulla de Mossos esperant. MultaTerrassa Sense Murs afegeix que "el vigilant...