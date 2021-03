Acusats d'atracar bordells i d'agressió sexual a prostitutes

Javier Llamas

19.03.2021 | 04:00

Els mossos parlen de "violència extrema" per qualificar la forma d'actuar d'una banda que assaltava prostíbuls per robar diners i violar les noies que hi treballaven. És la banda que ha caigut en mans de la policia. El primer atracament el van cometre a Terrassa el setembre passat. Aquí, en un bordell de la ciutat, van violar dues de les tres prostitutes que es trobaven en el local assaltat. Ho van fer amb vexacions, amb "extrema violència", i sembla que van obtenir la complicitat d'una de les treballadores del prostíbul. Els mossos han detingut sis persones. Dos dels arrestats han ingressat a la presó.

La investigació s'ha dut a terme en dues fases i el pes de les indagacions ha recaigut en la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, perquè dos dels tres fets investigats van tenir lloc a la capital catalana i perquè els atracaments estaven marcats amb unes característiques especials: es perpetraven en llocs on s'exercia la prostitució i els malfactors donaven els cops amb gran violència.

Tot va començar el 22 de setembre de l'any passat. La Unitat Central d'Agressions Sexuals va rebre una informació des de Terrassa: uns lladres havien assaltat un prostíbul de Terrassa on es trobaven tres dones. Els delinqüents van brandar ganivets per intimidar les noies i van robar aparells de telefonia, joies i diners. Però van anar més enllà. Van agredir sexualment dues de les tres dones. Els mossos diuen que durant l'atracament "els autors van exercir en tot moment una violència extrema i les agressions sexuals es van produir de manera especialment vexatòria".

La DIC de Barcelona va posar en marxa unes indagacions que van fructificar setmanes després amb la identificació de dos joves d'origen dominicà. Per què en concret aquests dos nois? Perquè els mossos van esbrinar que tenien relació amb una de les prostitutes, i que aquesta dona havia facilitat, presumptament, informació al grup abans del robatori amb intimidació. I, per tant, de les violacions perpetrades en el mateix atac.

Però hi havia dos fets delictius més, dos assalts de similar factura a l'executat a Terrassa, però sense el segell brutal de l'agressió sexual. Un robatori es va cometre en un local on s'exercia la prostitució i l'altre, en un pis particular, tots dos radicats a la ciutat de Barcelona. Un va ser abans del fet de Terrassa, el 27 d'agost. L'altre, el 2 de desembre. Els autors també eren joves dominicans que es comportaven amb inusual violència: lligaven les víctimes amb brides i les amenaçaven amb un ganivet i una pistola. S'enduien diners en efectiu.

Ganivets i armes de foc

Els mossos van treballar amb els elements de connexió entre els robatoris. Afirmen que els assalts sempre seguien un mateix patró: els autors eren joves dominicans que generaven una gran intimidació i amenaçaven les víctimes amb ganivets i, en ocasions, també amb armes de foc. "Tota la seqüència de l'assalt es duia a terme en un context de violència que en molts casos era extrema", diu la policia. Els atracadors carregaven l'ambient de tensió per acoquinar les noies.

La instrucció la tramita el jutjat número 4 de Terrassa. El 14 de desembre de 2020, sota la tutela d'aquest òrgan jurisdiccional, es va desplegar un primer operatiu per atrapar part del grup de delinqüents. Agents de la Unitat Central d'Agressions Sexuals i del Grup de Robatoris Especialitzats de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) van detenir dos dels investigats. Les indagacions van prosseguir després de les detencions i els mossos van anar per la resta d'implicats. I van capturar quatre sospitosos més.

Els mossos relacionen aquests individus amb els atacs als prostíbuls, però també amb altres robatoris violents a domicilis. Dos dels sis detinguts han ingressat a presó després de passar a disposició judicial. El jutjat d'instrucció tractarà de delimitar les responsabilitats en els atracaments i l'agressió sexual a dues de les víctimes.