Captura de pantalla de la Comissió de Transparència, durant la intervenció de Noel Duque. Les ansietats i depressions derivades per la Covid són una oportunitat per als terapeutes. Captura de pantalla de la Comissió de Transparència, durant la intervenció de Noel Duque. Les ansietats i depressions derivades per la Covid són una oportunitat per als terapeutes.

La traçabilitat de l'informe de la síndica

Laura Hernández

18.03.2021 | 04:00

La batalla política originada arran de la filtració d'un informe de la síndica de Terrassa, que acusa la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, d'incomplir el Codi Ètic municipal en el contracte del festival de poesia "Elixir", està derivant en una "caça de bruixes". El partit majoritari del govern, Tot per Terrassa, exigeix una investigació que revisi la traçabilitat de l'informe per conèixer on es va produir la filtració i si va ser obra d'un grup municipal. Així ho ha exposat el regidor Noel Duque a la Comissió Informativa de Transparència, on ha suggerit que el gest prové de files socialistes. "Dilluns a les 8.15...