El programa "Sostre 360" oferirà suport a més de vint joves extutelats 

Laura Hernández

18.03.2021 | 04:00

La Generalitat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa, impulsa el projecte "Sostre 360", un programa d'acompanyament personalitzat a joves vulnerables majors d'edat que es troben en situació de carrer i sense llar. En el cas de Terrassa, el treball se centrarà en els joves extutelats, un col·lectiu de 123 nois que malviuen en naus, garatges o entorns d'infrahabitatge.

Una visita a un grup d'extutelats al carrer de Biscaia (Torre-sana), el passat 9 de febrer, ha accelerat l'activació del programa "Sostre 360" a la ciutat. Les regidories de Serveis Socials i Ciutadania van acompanyar a la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, i a la directora general de Serveis Socials, Meritxell Benedí, a l'assentament, "on els nois viuen en condicions duríssimes -explica el tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque-, amb rates, fred, humitats, situacions de mala salut i sense possibilitat de tenir un projecte de vida".

A Terrassa, el programa "Sostre 360" intervindrà en dos mòduls de 10 joves, tot i que des de Serveis Socials es confia en el fet que la dotació permeti "treballar amb un grup superior a les 20 persones", avança Duque. "I l'any que ve, si veiem que la magnitud és molt gran, continuarem demanant recursos on faci falta".

Dos equips

Dos equips integrats per dos educadors, dos professionals d'integració social i una figura de coordinació oferiran suport social i habitacional als joves. El programa treballa el vessant social i educatiu i acompanya els nois sense llar en la construcció d'un projecte de vida.

El programa està dotat amb 30 euros per noi i dia, en total 404 mil euros d'un contracte programa finançat íntegrament per la Generalitat.

A banda del programa "Sostre 360", es treballarà amb un grup d'entre 21 i 23 menors de 21 anys extutelats per la DGAIA per redreçar-los a les prestacions previstes per a aquest col·lectiu a l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Generalitat.

"Des de l'Ajuntament -explica Noel Duque- els hem anat a veure a tots, els hem comptabilitzat i hem demanat a la Generalitat que hi col·labori. Hem destinat 90 mil euros i calia la implicació d'altres administracions".

A Terrassa, els Serveis Socials fa temps que desenvolupen un treball de seguiment amb aquest col·lectiu. L'administració municipal ha signat un conveni amb Creu Roja "perquè se'ls faciliti alimentació i roba" i "els hem ofert la participació en cursos de formació", explica Duque.

Pel que fa a l'empadronament d'aquests joves, fonts municipals afirmen que 60 dels 123 nois extutelats comptabilitzats a Terrassa ja estan empadronats. La resta o bé estan en tràmits, "no disposen de documentació o tenen padró a Barcelona i no volen renunciar-hi".

La majoria dels joves sols o extutelats procedeixen de zones rurals del Marroc i arriben sense estudis ni formació professional. El perfil, però, és molt heterogeni i entre els joves hi ha fins i tot un titulat en filologia. "Hi ha una gran diversitat de perfils, però tots coincideixen en la voluntat de treballar", comenten des de Serveis Socials.

Des de les entitats socials que fan acompanyament als joves extutelats expliquen que els nois viuen en una situació de precarietat econòmica, social i habitacional, condemnats a passar cada hora del dia sense fer cap activitat i arrossegats per un bucle legal que no els ofereix una oportunitat de futur. No tenen treball ni ingressos estables i per tenir el permís de residència necessiten un contracte d'un any a jornada completa.

El tinent d'alcalde Noel Duque recorda que la Llei d'Estrangeria passa avui "per sobre de tot el que podem fer. Mentre no es reformi, lamentablement aquests nois no tenen gaires drets".