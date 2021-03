L'alcalde visita Integralia i la Unitat d'Autisme de Mútua

Redacció

18.03.2021 | 04:00

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; juntament amb la regidora de Salut, Mónica Polo; va visitar ahir al matí la Fundació Integralia Vallès i la Unitat d'Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l'Espectre Autista de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, acompanyat del president de MútuaTerrassa, Jordi Parera; i del director general de MútuaTerrasa, doctor Esteve Picola.

La Fundació Integralia Vallès, pertanyent a la Fundació Vallparadís, del grup MútuaTerrassa, va néixer l'any 2015 amb l'objectiu d'integrar persones amb discapacitat diversa al món laboral mitjançant serveis de "contact center" (centres d'atenció multicanal).

Per la seva banda, la Unitat d'Hospitalització Terapèutica del Trastorn de l'Espectre Autista de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa està liderada per la doctora Amaia Hervás, cap del servei de Salut Mental Infanto-Juvenil de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa, i és un referent a nivell estatal i internacional en autisme, tractant-se de la primera unitat d'aquestes característiques a l'Estat espanyol amb l'objectiu d'atendre i proporcionar tractament integral a tots els infants i adolescents amb autisme que no hagin respost a tractaments previs.

En aquest sentit, la unitat està concebuda per a les persones amb autisme que tenen greus limitacions en el seu funcionament i que necessiten un tractament terapèutic intensiu, i disposa de programes especialitzats per al maneig de les alteracions de conducta mitjançant tècniques sensorials i propioceptives. Situada a la planta 2 de l'edifici del Centre Vallparadís, té una superfície de 1.000 metres quadrats per proporcionar als usuaris el màxim confort domèstic.